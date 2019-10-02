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Токаев выступит в Сочи 3 октября

Он вместе с Путиным примет участие в "Валдае".

Фото : Акорда2 октября 2019, 21:27

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Zakon.kz о ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в г. Сочи. Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба "Валдай" в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.


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