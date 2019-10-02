Экибастузцы боятся быть похороненными в собственных квартирах

Чиновники отказываются признавать их жилье аварийным.

С мыслью быть погребенными под завалами собственного дома живут около 50 семей. Люди утверждают, что чиновники отказываются признавать их жилье аварийным, а в это время стены здания расходятся в разные стороны, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

- Вот здесь новые трещины пошли. Вот здесь вообще оно немножко отошло, хотя оно раньше было впритык. То есть, стена покосилась.

Через образовавшиеся в стене щели улицы не видно. Но это только пока, говорит Надежда Мацукевич. С каждым месяцем таких "змеек" становится больше. Сквозь них в квартиру и задувает ветер. Косметический ремонт здесь бессилен, стяжка на стенах все равно расползается. А винит в этом Надежда работников "Горводоканала", которые несколько лет назад, по ее словам, повредили фундамент дома во время ремонтных работ.

"Вот она, трещина! Вот она! У меня в квартире трещина!"

Надежда Мацукевич:

- Мама ругалась с ними, ругалась с инженером. На что они быстренько свернули свои работы, привезли пену, запенили этот кусок трещины и уехали. Все. Мама бегала - бесполезно.

Обивает пороги чиновничьих кабинетов и сама Надежда, но помощи как не было, так и нет. Не слышат жителей рассыпающегося дома и народные избранники.

Надежда Карамышева:

- Я его подводила сюда к углу. Он посмотрел и говорит: "Надо что-то предпринять" и больше не показывается. Никто. Никому это не надо.

По словам специалистов, поврежденный фундамент стабильно ухудшает геометрию дома. Невооруженным взглядом видно, как рассыпаются швы в местах перекрытия, а трещины добрались уже и до 4 этажа. Однако ранее эксперты обследовали здание и заключили: поводов для тревоги нет.

Ризабек Аширбеков - руководитель Экибастузского отдела жилищной инспекции:

- Дом не является аварийным. Был дан ряд рекомендаций. В том числе, по проведению ремонтных работ. Так как это является долевой собственностью, жильцы дома на целевые средства должны провести ремонтные работы.

В каком состоянии жилой дом сейчас, неизвестно. Для определения его аварийности необходимо заключение экспертов, услуги которых, по словам чиновников, оплачивать тоже придется жильцам. А заодно и подавать в суд на "Горводоканал" за поврежденный фундамент.

Надежда Мацукевич:

- Неужели нужно ждать какой-то беды, чтобы что-то произошло, чтобы тогда на нас внимание обратили?

Экибастузские чиновники максимально освободили себя от необходимости разрешить этот конфликт, оставив людей рассыпающегося дома один на один со своей проблемой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!