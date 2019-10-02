Как быть, если ваши соседи завели дома хищника

Чем он может угрожать окружающим и насколько опасно наличие экзотического животного в обычных городских многоэтажках?

Что делать, если в соседней квартире жильцы завели крокодила, питона, тигренка или другого хищника? Чем он может угрожать окружающим и насколько опасно наличие экзотического животного в обычных городских многоэтажках? Ответы – в репортаже Первого канала Евразия, передает Zakon.kz.

Сергей Корогодов – фокусник, владелец крокодила:

- И теперь для настоящего чуда у меня есть морская свинка. Давайте ее в кого-нибудь превратим! Опустили, закрываем и говорим: "Ахалай-махалай". И что у нас стало с морской свинкой? Она превратилась в настоящего крокодила!

Фокусник Сергей Корогодов шутит, что крокодил появился у него именно так. На самом деле карагандинец заказал питомца в Москве и рептилию привезли ему, не поверите, на поезде!

Назвали питомца Афоня, несмотря на то, что это крокодилица. Питается крокодилица золотыми рыбками, курицей и яйцами. Дружит с питонихой Зевсом. Ни на кого не покушается. Да и не смогла бы: вне аквариума Афоне всегда заматывают пасть, потому что даже у маленького крокодила сильные челюсти.

Сейчас Афанасию всего 11 месяцев, и она по крокодильим меркам еще ребенок. Но всего через 1,5 года рептилия достигнет 2 м в длину и будет весить больше 40 кг. Тогда Афоню Сергей вернет заводчику, который определит крокодилицу в цирк.

Но не все владельцы думают о будущем экзотических животных. Многие не знают, что делать с подросшими питомцами и нести ответственность не хотят. Ветеринар Жумамбай Жакупов знает несколько таких случаев. У него в "отказниках" еноты.

Жумамбай Джакупов – ветеринар, специалист по экзотическим животным:

- Данное животное после полового созревания, даже если мы его кастрировали, стерилизовали – он неадекватен! Проблема в том, что люди не становятся на учет и енотов больше. Куда они их девают?

В Казахстане в моде экзотические питомцы. Но проконтролировать всех владельцев нереально. Проверить хозяев может только прокуратура, и то, в случае, если поступит жалоба.

Александр Шамонаев – владелец лигренка:

- Рано или поздно она попытается меня съесть. Просто тут вопрос: либо дам я это ей, либо буду держать ухо востро и жестко контролировать.

Гибриду льва и тигра по кличке Лоя всего 2 месяца. Котенок, как и крокодиленок Афоня, живет в обычной квартире. Его хозяин – профессиональный дрессировщик и точно знает, что, приобретая такого питомца, обращением к ветеринарам за прививками не обойтись.

Жумамбай Джакупов – ветеринар, специалист по экзотическим животным:

- При приобретении животных обязательно соблюдать технику безопасности! Обязательно соблюдайте условия содержания, чтоб не было неадекватных действий со стороны животного!

Сергей Корогодов – фокусник, владелец крокодила:

- Я не могу просто бросить дом и уехать куда-то на сутки-двое! Это не то, что сказать соседке: "Покорми кота".

По словам карагандинца, приобрести крокодила или другого хищника у официальных покупателей непросто. Не всем продадут. У Сергея - 10-летний опыт работы в цирке, поэтому ему повезло. Каждому питомцу он сделал прививки и паспорта. Вероятно, есть и черные рынки, где не зададут ни единого вопроса, и не ответят, здорово ли животное. Те, кто с хищниками знаком близко, рекомендуют не идти на такие риски и вместо тигров брать в дом кошек, а вместо крокодила более спокойного хамелеона.

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