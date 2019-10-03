Канат Ислам определился с местом защиты своего титула WBO International

26 октября в Алматы во дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдет вечер профессионального бокса.

Стало известно место, время и подтвержден соперник казахстанского боксера Каната Ислама по бою, в котором он будет защищать принадлежащий ему титул WBO International, передает Zakon.kz.

Как сообщили промоутеры боксера на специальной пресс-конференции, 26 октября в Алматы во дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдет вечер профессионального бокса.

- В рамках соревнований будет проведено 10 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы. Бои будут 6-раундовыми, 8-раундовыми. В главном поединке вечера встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) с боксером из Намибии Уолтером Каутондоквой. Бой пройдет в среднем весе, на кону будет стоять титул чемпиона WBO International в среднем весе (72,58 кг), который принадлежит Канату Исламу. На сегодняшний день Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО) занимает 9 позицию в списке ТОП-10 боксеров по версии WBO. Данное спортивное мероприятие будет транслироваться на 150 стран мира в прямом эфире, - сообщил исполнительный директор Qazaq Promotions Азамат Мади.

Сейчас Канат готовится под руководством личного тренера Багаудина Бекова и приглашенного тренера из США Роджер Рома. В Казахстане зарубежный тренер во второй раз. Он готовит не только Каната, но и других казахстанских боксеров, участвующих в этом вечере бокса. В команде Каната Ислама также аналитик-тренер и диетолог.

- Идет активная фаза подготовки. Объемная работа уже проделана, прошли с Канатом УТС в горах силовая работа. Бокс- это тяжелый труд, кажется со стороны, что тренировки- это монотонная работа, но в процессе подготовки постоянно выявляем моменты, над которой надо работать. Технико-тактические приемы отрабатываем, с прицелом не только на предстоящий бой, но и на следующие бои. Соперник Каната в ближайшем бое- очень серьезный, таскал и мучал чемпмона мира WBO Деметриуса Андраде все 12 раундов, получил 4 нокдауна за все раунды, но все равно вставал и делал дело. Ожидаем, что Канат проведет с Уолтером зрелищный бой, покажет весь свой арсенал технико-тактических приемов, покажем бой на встречных курсах. По результату загадывать не будем, но надеемся на победу, - сказал Багаудин Беков.

Свой последний бой Канат Ислам провел 5 июля в Алматы: он нокаутировал уже на 14-й секунде первого раунда доминиканца Хулио де Хесуса (27-2, 24 КО). Уолтер Каутондоква в последний раз боксировал 10 мая с Симеоном Тчета (9-3-1, 7 КО) из Малави и победил нокаутом во втором раунде. До этого Каутондоква оспорил вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO c Деметриусом Андраде (28-0, 17 КО) — бой прошел всю дистанцию и завершился победой Андраде единогласным решением судей.

Альберт Ахметов

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