Канат Ислам: Для Головкина бой с Деревянченко - большое испытание

Думаю, что победа будет за Головкиным.

Казахстанский боксер-средневес, обладатель пояса WBO International Канат Ислам поделился ожиданиями от предстоящего на ближайших выходных боя своего соотечественника Геннадия Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко за титул чемпиона мира IBF в среднем весе, передает Zakon.kz.

- Я встречался с Сергеем Деревянченко в ринге два раза. Один раз выиграл, другой раз в Алматы уступил по решению судей, хотя сам считаю, что второй бой также выиграл. Сергей - очень хороший боксер, сильный, но Головкин - это другой уровень совершенно, думаю, что победа будет за Головкиным. Но для Головкина этот бой с Деревянченко будет большим испытанием, победа не достанется GGG легко. Желаю Головкину удачи в бою, победы, чтобы он еще раз гордо поднял флаг Казахстана, - отметил спортсмен.

Бой бывшего чемпиона мира среди профессионалов казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) с украинским боксером Сергеем Деревянченко пройдет 5 октября в американском Нью-Йорке. Сам Канат Ислам (26-0, 21 KO) проведет ближайший бой в Алматы 26 октября, ему будет противостоять бывший соперник чемпиона мира WBO Деметриуса Андраде Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО) из Намибии.

Альберт Ахметов

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