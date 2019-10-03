Сотрудники профсоюза требуют вернуть присвоенные бывшим главой почти 11 млн тенге

Эти деньги были выписаны Ерланом Балтабаем себе в подотчет в апреле 2016 года - без согласования координационного совета профсоюза и ее рядовых членов.

Сотрудники локального профсоюза "Достойный труд" ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" провели пресс-конференцию, на которой обвинили бывшего руководителя профсоюза Ерлана Балтабай в присвоении денег и в том, что он пытается избежать заслуженного наказания, передает Zakon.kz.

- Мы учредители и рядовые члены локального профсоюза "Достойный труд" настрадались от действий бывшего руководителя профсоюза - Ерлана Балатабая, который не только развалил наш профсоюз, но и присвоил ее сбережения в сумме 10 миллионов 800 тысяч тенге, - заявила одна из учредителей Роза Нурикеева.

Она напомнила, что еще в 2017 году была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности профсоюза, которая выявила недостачу в 10 млн 800 тыс. тенге. Эти деньги, по ее словам, были выписаны Ерланом Балтабаем себе в подотчет в апреле 2016 года - без согласования координационного совета профсоюза и ее рядовых членов.

- По этому поводу мы обратились в правоохранительные органы, в результате которого дело квалифицировано по ст.189 "присвоение или хищение вверенного чужого имущества", собрано неопровержимые доказательства о хищении Балтабаем профсоюзных взносов и дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сказала Нурикеева.

В результате Енбекшинский районный суд приговорил Ерлана Балтабая к 7 годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в общественных организациях на тот же срок.

Она отметила, что Ерлан Балтабай полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и "под предлогом примерного семьянина, направил Президенту РК прощение о помиловании". При этом он обязался сразу же вернуть присвоенные деньги профсоюза. 9 августа согласно указу Президента РК Балтабай был помилован, а наказание в виде лишения свободы заменено на штраф в размере 1 595 000 тенге.

- Выйдя на свободу, господин Балтабай отрекся от своих обещаний. Прикрываясь указом Президента РК, Ерлан Балтабай открытым текстом заявил, что похищенные деньги профсоюза возвращать не намерен, так как, мол, он помилованный человек и за хищения профсоюзных денег 10 млн 800тыс. тенге он уже отсидел в СИЗО 23 дня. Таким образом, Балтабай отказывается возвращать присвоенные деньги, считая, что профсоюзные деньги 10 млн 800 тыс.тенге являются некой компенсацией ему за проведенные в СИЗО 23 дня, - рассказала Роза Нурикеева.

Более того, как стало известно сотрудникам профсоюза, от погашения назначенного судом штрафа Балтабай также отказывается.

Как отметила Нурикеева, такие действия бывшего руководителя профсоюза привели к развалу организации, так как ее покинули почти все её рядовые члены. Из 700 членов осталось всего 24. Работа некогда огромного профсоюзного объединения завода НПЗ парализована, офис закрыт, а касса пустует. 17 сентября прошла внеочередная конференция локального профсоюза, где исключили Балтабая из членства в профсоюзе.

- Наши обращения в компетентные органы никаких результатов не дают, так как все инстанции на местном уровне не могут перечить указу Президента РК. Балтабай же, напротив, шикует на свободе. В конец обнаглев, в своём близком окружении распространяет слухи, о том, что потребовал у государственных чиновников, исполнивших указ Президента о помиловании, денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов или же оформить в его собственность участок в 30 гектаров сельхозугодий. В противном случае Балтабай пригрозил им публично отказаться от помилования, вследствие которого, по его соображениям, ответственные чиновники за исполнения Указа об его помиловании понесут наказания, - отметила учредитель.

В связи с чем было решено предать сложившуюся ситуацию огласке, обратившись к общественности и к представителям правоохранительных органов с просьбой принять меры по возврату присвоенных Балтабаем денег.

В противном случае они намерены взыскать с него присвоеннные средства через суд в гражданском порядке.

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