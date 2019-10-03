Спецполоса. В Казахстане упростили ввоз сельхозпродукции из Китая

Открытие Зеленого коридора приведет к увеличению товарооборота.

В целях улучшения взаимного сотрудничества на казахстанско - китайской границе состоялась двухсторонняя встреча по вопросу открытия Зеленого коридора на ТП "Нур жолы".

Возглавил делегацию Казахстана заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК Омирзак Бейспеков, делегацию КНР - заместитель Министра ГТУ КНР Ван Линцзюнь. Открытие Зеленого коридора необходимо для ускоренного пропуска сельхозпродукции в пунктах пропуска "Нур-жолы" (РК) и "Хоргос" (КНР).

Цель проекта – обеспечить ускоренный пропуск и таможенное оформление плодоовощной продукции, поступающей из Китайской Народной Республики в Казахстан.

В целях создания условий, необходимых для обеспечения ускоренного пропуска сельхозпродукции в настоящее время на ТП "Нур жолы" определена специальная одна полоса для пропуска товаров, подвергающихся быстрой порче (плодоовощной продукции).

Наличие на ТП "Нур жолы" технических условий для перемещения товаров, транспортных средств положительно отразилось на времени прохождения таможенных операций: среднее время, затрачиваемое на таможенные операции, составляет 35 минут.

Открытие Зеленого коридора для прохождения плодоовощной продукции из КНР через ТП "Нур жолы" позволит ускорить процессы контроля товаров и транспортных средств, приведет к увеличению товарооборота, а также значительному сокращению времени прохождения через автомобильный пункт пропуска.

Справочно: На сегодняшний день таможенный пост "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе отвечает всем международным требованиям: созданы максимально комфортные условия для участников внешней экономической деятельности (международных перевозчиков) в части автоматизации процессов контроля.

В части технического оснащения на посту установлено необходимое досмотровое оборудование для проверки товаров и транспортных средств на предмет ввоза/вывоза запрещенных предметов: автоматические системы радиационного контроля, инспекционно-досмотровые комплексы и т.д.

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