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Несовершеннолетняя девушка выпрыгнула с 16 этажа в Нур-Султане

Она оставила предсмертную записку.

Фото : gubdaily.ru3 октября 2019, 22:34

В Нур-Султане 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством выпрыгнув с балкона 16-этажа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Инцидент произошел 3 октября, около 11:00.

- По факту падения несовершеннолетней (2002 г.р.) с 16 этажа балкона подъезда дома с по улице Косшыгулулы начато досудебное расследование (по статье 105 УК РК). Имеется предсмертная записка. Выясняются все обстоятельства. Назначены соответствующие экспертизы, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе ведомства.


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