Встреча автомобилистов в Усть-Каменогорске насторожила сотрудников полиции

Нарушения порядка не было, подтверждают полицейские. Но был сигнал о несанкционированном массовом сборе, на который они отреагировали.

В масках и с автоматами. Нежданных гостей из спецподразделения автомобилисты Усть-Каменогорска не ожидали увидеть на своей встрече. Но в самый разгар мирное общение нарушили машины с мигалками и люди в форме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Сотрудники полиции посчитали такое скопление авто и людей подозрительным и решили проверить. Реакция полицейских задела за живое автолюбителя Филиппа Кирьянова.

Он ждал, что сотрудники полиции озвучат причину своего приезда и досмотра машин. Но диалога не получилось. Филипп уверен, полицейские приехали с целью напугать и разогнать автомобилистов. И у них это получилось.

- В этот момент я находился не один, со мной была моя супруга, мне было реально страшно за нее, потому что были бойцы спецподразделения, которые передернули затвор боевого автомата. То есть, это, как минимум, уже показывает их отношение к нашему сбору автомобилистов, рассказывает автолюбитель Филипп Кирьянов.

Сбор был масштабным. 120 машин, в каждой минимум по два человека. Нарушения порядка не было, подтверждают полицейские. Но был сигнал о несанкционированном массовом сборе, на который они отреагировали.

- Для проверки информации было направлено два экипажа патрульной полиции и специальный отряд быстрого реагирования. Собравшиеся водители, увидев полицейских, начали разъезжаться. Отмечаю, что прибывшими сотрудниками полиции проводилось визуальное наблюдение за большим скоплением автотранспорта, - говорит первый заместитель начальника управления полиции города Жандарбек Ахметжанов.

Мы хотим собираться, общаться и не бояться, что завтра нагрянет ОМОН и начнет обыскивать наши машины и угрожать оружием, заявили участники автотусовки и записали видеообращение. В нем указали на нарушения со стороны полицейских, которые те допустили, по их мнению, и попросили детально изучить произошедшее, объяснив, как же проводить встречи, чтобы на них не приезжали нежданные гости в форме.

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