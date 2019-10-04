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Все русскоязычные школы Украины переводят на мову

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине 16 июля.

Фото : pixabay.com4 октября 2019, 06:00

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой", пишет Лента.ру.

Кроме того, через еще три года — в сентябре 2023-го — на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. "Собственно и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить", — подчеркнула министр.

Несмотря на это, во всех переведенных на украинский школах останется возможность учить родной язык, добавила Новосад.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.


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