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Два полковника полиции задержаны в Акмолинской области

Департамент полиции прокомментировал инцидент с задержанием.

Фото : kokshetau.asia4 октября 2019, 08:07

Департамент полиции Акмолинской области прокомментировал инцидент с задержанием полковников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Кокшетау Азия.

Сотрудниками ДКНБ были задержаны два полковника полиции. Департамент полиции прокомментировал ситуацию. По информации ведомства, в отношении полковников Асана Садуова и Сауле Жумалиной возбуждено досудебное расследование

- Управлением собственной безопасности и межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления, предусмотренного статьей 189 уголовного кодекса РК, присвоение или растрата вверенного имущества, возбуждено досудебное производство.

Выяснилось, что правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Полковник Садуов уволен из органов внутренних дел. В настоящее время ведется следствие.


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