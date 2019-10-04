Берегитесь женщин за высоким забором и колючей проволокой

Женщина должна себя чувствовать востребованной, женщина должна быть в процессе - начальник департамента.

Страшное слово "зона" - колония строго режима, которое в нашей стране вызывает ужас на генетическом уровне. Сразу представляется весь жуткий антураж, который мы могли видеть только в тематических фильмах.

Заходить в колонию строго режима, хоть и женскую, почти любому человеку страшновато. Большинство из нас ничего не знает о жизни за решеткой. Сразу представляются замученные женщины с короткими стрижками, мешковатые одежды, лай собак и автоматчики на вышках.

Корреспонденты Первого канала Евразия отправились в самый теплый регион страны – Туркестанскую область, где расположена единственная в Казахстане женская колония строгого режима, чтобы своими глазами увидеть жизнь по ту строну колючей проволоки.

Вход в исправительное заведение через несколько решеток, которые открываются только по очереди. Личные вещи забрали, сотовая связь на территории строго запрещена. Взять с собой разрешили только аппаратуру. Предупредили, что снимать лица запрещено!

- То, что было наработано в мужских колониях, здесь на начальных этапах практически не работало. Женщина должна себя чувствовать востребованной, женщина должна быть в процессе. Даже по статистике у нас раньше десятками были правонарушения, сейчас за 9 месяцев года всего 4 правонарушения, - рассказывает начальник департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента Адильбек Досмагамбетов.

Школа, кухня и даже швейная мастерская эксклюзивных изделий. Увиденное удивило всю съемочную группу. Окончательным потрясением стало посещение столовой.

- Питание хорошее. В зимнее время дополнительная витаминизация есть. Вплоть до лимонов, мёда, натуральных соков. Диета у нас хорошая, никто не жалуется. Вообще о нас заботятся, честно говоря. Не знаю, стоим мы того или нет…, - уточнила старший повар учреждения ИЧ 167/4 Алия.

Тут находятся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, и нужно понимать, что милые женские улыбки тут легко сочетаются с тяжелым взглядом.

Специальный репортаж программы "Аналитика" из единственной в Казахстане женской колонии строгого режима. Покажем в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 6 октября в 20.00.

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