Против известного режиссера возобновили дело об изнасиловании

Люк Бессон обвинения категорически отвергает.

Судебный следователь Парижа возобновил дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона, которого обвинила в сексуальном насилии актриса и манекенщица Сэнд Ван Рой.

Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Спинер. Она предъявила новые обвинения, после которых судья распорядился начать новое судебное расследование по делу.

В основе дела показания актрисы. Она заявила, что в мае прошлого года режиссер в парижской гостинице "Бристоль" подсыпал ей в чай снотворное. Когда женщина уснула, Бессон ее изнасиловал. Ван Рой сделала такой вывод, когда проснулась. Режиссер свою вину отрицает. При этом актриса сообщила, что ранее состояла в связи с Бессоном.

СМИ ранее называли актрису любовницей Бессона, с которой он якобы состоял в отношениях последние два года, 60-летний режиссер позднее описал их отношения как "ласковые", "интимные", "легкие" и "абсолютно сексуальные". Обвинения в изнасилованиях он категорически отвергает.

Вслед за актрисой в ноябре прошлого года обвинения в сексуальных домогательствах Бессону предъявили еще пять француженок. Режиссера обвинили в харассменте две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы Киногородка и манекенщица Карин Изамбер.

Источник: Lenta.ru

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!