Певица Sia заявила, что неизлечимо больна

Лечения данного заболевания на сегодняшний день нет, однако существует терапия, которая смягчает симптомы.

Певица Сиа призналась, что больна синдромом Элерса-Данлоса и постоянно испытывает боли, сообщает Life.ru.

Об этом артистка написала в своем аккаунте в "Twitter".

- Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжай двигаться дальше. Жизнь чертовски тяжела. Боль деморализует, но ты не одинок, — написала певица.

Синдром Элерса - Данлоса - это наследственное нарушение соединительных тканей, вызванное дефектом в синтезе коллагена. Болезнь, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Среди симптомов — свободные (плохо прикрепленные) и сильно гнущиеся суставы, гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа, а также неправильное заживление ран и формирование шрамов, которые расширяются с течением времени.

Это редкое заболевание — им страдает по меньшей мере 1 из 5000 человек во всем мире. По данным экспертов, на 2017 год существует 13 типов синдрома Элерса — Данлоса. Люди с классической формой данной болезни могут испытывать хронические боли.

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