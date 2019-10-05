Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Певица Sia заявила, что неизлечимо больна

Лечения данного заболевания на сегодняшний день нет, однако существует терапия, которая смягчает симптомы.

Фото : 4USkY5 октября 2019, 14:55

Певица Сиа призналась, что больна синдромом Элерса-Данлоса и постоянно испытывает боли, сообщает Life.ru.

Об этом артистка написала в своем аккаунте в "Twitter".

- Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжай двигаться дальше. Жизнь чертовски тяжела. Боль деморализует, но ты не одинок, — написала певица.

Синдром Элерса - Данлоса - это наследственное нарушение соединительных тканей, вызванное дефектом в синтезе коллагена. Болезнь, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Среди симптомов — свободные (плохо прикрепленные) и сильно гнущиеся суставы, гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа, а также неправильное заживление ран и формирование шрамов, которые расширяются с течением времени.

Это редкое заболевание — им страдает по меньшей мере 1 из 5000 человек во всем мире. По данным экспертов, на 2017 год существует 13 типов синдрома Элерса — Данлоса. Люди с классической формой данной болезни могут испытывать хронические боли.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты