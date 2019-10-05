В Актобе перевернулся школьный автобус

На место выехали 7 бригад скорой помощи

5 октября на объездной трассе "Северный объезд" в 13 км от города Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области

По предварительным данным, водитель автобуса, где находилось 18 учащихся школы-гимназии №9 города Актобе и девять родителей, двигаясь со стороны города Актобе, нарушив правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомашиной Nissan под управлением гражданина Республики Таджикистан. В результате автобус опрокинулся на бок.

Экстренной медицинской помощью с места ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 детей, из которых двое госпитализированы. В БСМП города Актобе доставлено трое взрослых.

На месте происшествия оказывают помощь полицейские, сотрудники ЧС и медицинские работники.

Организаторы поездки в полицию за сопровождением не обращались.

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