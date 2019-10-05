Биртанов: В Казахстане снизилась младенческая смертность

Показатели младенческой смертности за последние семь лет уменьшились почти в два раза.

Фото : 24.kz

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил статистику детской рождаемости и смертности в стране, передает Zakon.kz. - Показатель младенческой смертности является стратегическим для уровня социально-экономического развития государства в целом. Он входит в рейтинги международных организаций – ООН, Всемирной организации здравоохранения, - сообщил Биртанов. По его словам, показатели младенческой смертности за последние семь лет уменьшились почти в два раза. - Это говорит о том, что та работа, которую проводят Правительство и местные исполнительные органы, дает свои результаты. Ежедневно порядка 1 тысячи детей у нас появляются на свет. В год эта цифра равна 380-400 тысяч новорожденных, - сообщил глава Минздрава - У нас нет другой информации, кроме той, что мы черпаем в СМИ. Мы ведем практически ежедневную статистику по младенческой смертности. В целом за прошлый год у нас по стране зафиксировано 3800 случаем младенческой смертности. Наивысший уровень – в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской области, но там и роды происходят чаще. Цифры очень серьезный, но с этим нужно системно бороться. Нужно понимать. Что для простого человека – это страшные цифры, вместе с тем, младенческая смертность есть, была и будет. Она есть и в развитых странах. Количество это среднее, я не хочу никого шокировать, но количество это среднее. Это не самый высокий уровень младенческой смертности в Атырауской области. В Атырауской области раньше всех начались мероприятия по выявлению фактов приписок. Поэтому эти цифры были обнародованы, по ним была начата работа. Но эти никак не относится к нынешнему ужасающему случаю. Главная опасность для младенцев есть в первые сутки. У глубоко недоношенных детей высокий уровень смертности, важное значение имеет и вопрос здоровья женщин. К примеру в Кызылординской области 50% беременных женщин имеют букет хронических заболеваний.

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