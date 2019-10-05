Рэпер Гуф оскорбил кавказских женщин

Позднее исполнитель принес свои извинения.

Российский рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме, передает РИА Новости.

Накануне Гуф в одном из интервью признался, что питает слабость к кавказским женщинам. Рэпер отметил, что его первая любовь была родом из Грузии, а затем он женился на чеченке. При этом в ходе интервью представительниц кавказских народов он назвал "хачухами".

В обращении к подписчикам рэпер признал, что допустил серьезную ошибку. Он также отметил, что "мужчины так не поступают".

- Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа, в частности, перед чеченским народом, — заявил Гуф.

Исполнитель пообещал впредь не использовать оскорбительное выражение.

Алексей Долматов (выступающий под псевдоним Гуф) — российский рэп-исполнитель. Он родился в 1979 в Москве. Гуф выпустил 11 рэп-альбомов, некоторые из которых удостоились престижных премий.

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