Головкин придумал имя для "Канело" и потроллил его фанатов

Казахстанец отметил, что у настоящих фанатов бокса нет вопросов, кто победил.

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в интервью TMZ предложил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (52-1-2, 35 КО) сменить имя.

"GGG сказал, что "Канело" надо называться Амарилло Альварес, потому что этот парнишка из-за страха избегает третьего боя с ним", - пишет издание.

В переводе с испанского Amarillo имеет несколько значений, среди которых - желтый и трус. Прозвище Canelo означает "корица" - намек на рыжие волосы.

Также в интервью Головкин заявил, что готов к третьему бою с Альваресом, а трилогия в этом году не случилась только из-за мексиканца.

- Если он готов, то, конечно, но в прошлый раз он сказал - нет. Все готовы, все подгоняли его, но он отказался. Я же не могу заставить его. Все хотят увидеть этот бой, много людей - вы правы. Только его сторона говорит, что он выиграл. Может, один процент. Один процент сумасшедших людей. Если вы настоящий фанат бокса, если вы понимаете этот вид спорта - у вас нет таких вопросов. Все ему говорили: "У тебя есть бой с G на 14 сентября", но он ответил отказом. Тогда ему предложили единственный шанс - подняться и встретиться с Ковалевым, на что он сразу согласился. В этом вся суть. Я не думаю о нем. Думаю, это их бизнес-план или что-то вроде того. Серьезно, не хочу говорить о нем. У меня есть отличный план на будущее. Не хочу упоминать его имя. То, что он сделал, плохо для бокса и спорта, - заявил Головкин.

Утром 6 октября Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39-1-1, 35 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Их поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Источник: Vesti.kz

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