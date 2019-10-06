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Токаев поздравил Головкина с победой

Поздравления Глава государства опубликовал в Twitter.

Фото : Акорда6 октября 2019, 11:34

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщает Zakon.kz.

Поздравления Глава государства опубликовал в Twitter.

Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!


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