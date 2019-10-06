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Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой

Первый Президент подчеркнул, что в состоявшемся бою казахстанский боксер вновь проявил свой высокий профессионализм.

Фото : Акорда6 октября 2019, 12:09

Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в состоявшемся бою казахстанский боксер вновь проявил свой высокий профессионализм, спортивный характер и непреклонную силу духа.

- Твои яркие успехи доставляют радость и восхищение казахстанским болельщикам и способствуют дальнейшей популяризации спорта в нашей стране.

Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! - говорится в телеграмме.


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