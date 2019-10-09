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Казахстан занял 55 место в глобальном рейтинге конкурентноспособности

Позиция улучшилась на четыре пункта за год.

Фото : prm.ua9 октября 2019, 07:43

Казахстан расположился на 55-м месте в Индексе глобальной конкурентоспособности. Об этом сообщается в докладе Всемирного экономического форума, передает Zakon.kz.

В рейтинге эксперты оценивали 141 страну из 103 индикаторов. Каждый индикатор показывает, насколько "экономика близка к идеальному состоянию".

Страной с самой конкурентоспособной экономикой стал Сингапур, обогнав США. Следом расположились Гонконг, Нидерланды и Швейцария. Россия находится на 43-м месте, Азербайджан на 58-м, Кыргызстан на 96-м, Таджикистан на 104-м месте.

Худшими показателями для Казахстана стали оценки финансовой системы - 104 место. Высокие позиции набрал рынок труда (25-е место) и динамичность бизнеса (35-е место).

Скриншот доклада.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности публикуется ежегодно Аналитической группой Всемирного экономического форума. В прошлом году наша страна занимала 59-е место.


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