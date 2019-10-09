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В Казахстане подорожали стройматериалы

За девять месяцев 2019 года цены на гипсокартон выросли на 5,4%.

Фото : www.optostroy.com9 октября 2019, 09:15

За 9 месяцев 2019 г. индекс цен в строительстве составил 101,1%, на строительно-монтажные работы – 100,2%, на машины и оборудование – 103,2%, прочие работы и затраты – 103,5%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 1%.

За девять месяцев 2019 года цены на гипсокартон выросли на 5,4%, плитки и плиты керамические – на 4,2%, цемент – на 3,5%, стекло листовое – на 2,3%, битум – на 2,2%, лесоматериалы – на 2%, песок и щебень – по 1,5%.

Известь стала дешевле на 6,3%, краски и эмали – на 3,7%, растворы строительные – на 0,9%, линолеум – на 0,5%.


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