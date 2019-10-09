"Кайрат" крупно проиграл, "Аят" - лидер группы в Лиге чемпионов: как это было

9 октября обе казахстанские команды сыграют с испанскими клубами.

Казахстанские клубы стартовали в основном раунде футзальной Лиге чемпионов УЕФА, передает Zakon.kz.

Алматинский "Кайрат" выступает в группе смерти- помимо казахстанского клуба в группе 4 испанская "Мурсия", российский "КПРФ", а также хозяева, венгерский "Береттьоуйфалу". Испанские, российские и казахстанские клубы в футзале являются лидерами в Европе, а потому уровень соперничества в этой группе ожидается очень серьезный.

Алматинцы в новом сезоне выступает без двух своих лидеров - команду в межсезонье покинули многолетний капитан Динмухамед Сулейменов и бомбардир Серик Жаманкулов. Первым матчем алматинцев в основном раунде Лиги чемпионов-2019/20, согласно жеребьевке, была игра с российским клубом КПРФ.

Кайратовцы начали активно, пытались забить быстрый гол, однако, вскоре россияне перехватили инициативу, и после комбинации Янар Асадов распечатал ворота алматинцев. Кайратовцы снова пошли в атаку, проводили неплохие комбинации, но оборонцы "КПРФ" умело отбивали атаки "Кайрата". На 10-й минуте россияне удвоили преимущество силами Владимира Разуванова. До перерыва "КПРФ" забил третий гол, отличился Сими Сайотти.

У "Кайрата" на исправление ситуации был целый второй тайм, однако, ни одной результативной атаки они соорудить не смогли. "Кайрат" давно не терпел такого разгрома в еврокубках. Добавим, что предыдущую официальную международную игру против португальского "Спортинга" в финале Лиги чемпионов-2018/19 на Алматы Арене "Кайрат" проиграл, правда, не с таким крупным счетом.

- Это была классика мини-футбола в плане исполнения компонентов игры: игра через "столба", игра "четыре в линию", когда были врывания, были доставки на "столба", все эти геометрические движения – с нашей стороны и со стороны "Кайрата". Мы знаем "Кайрат", знаем, каким ресурсами он обладает. Первые восемь-девять минут нам было очень сложно, соперник давил, проявлял все свои лучшие возможности. Слава Богу, команда это выдержала и реализовала те моменты, которые создала за счет быстрых переключений и переходов плюс стандарт. Все это нам позволило выиграть такой сложный матч. Счет не соответствует игре, тем более у "Кайрата" есть еще один агрегат в виде вратаря. Не люблю никого выделять, ни вратаря, ни полевых – все пахали, все были едины, даже те ребята, которые не играли. Я на них оглядывался, видел, как они переживали за ребят – это называется Команда! Только с такими мыслями, что только "мы", а не "я", можем завтра рассчитывать на успех. Готовимся ко второй игре, - прокомментировал официальному сайту "КПРФ" исход игры главный тренер российской команды Бесик Зоидзе.

- Эмоции самые положительные. Прекрасно знали, что за команда "Кайрат" - обладатель Кубка УЕФА, суперкубка мира. Ее название говорит само за себя. Но мы не отказывались от своей тактики. Наш тренерский штаб объяснил нам, как играть против пятого, "Кайрат" очень хорошо применяет "пять – четыре". Сыграли на ноль, значит, все удалось предотвратить. Три очка заработали – отлично. Но наш план идти от игры к игре. В среду – хозяева турнира: завтра будет полный зал, будет тяжело. Но надо играть только на победу, - сказал сайту своей команды игрок "КПРФ" Владимир Разуванов.

Впрочем, опускать руки рано. Ввиду того, что группа очень серьезная, у "Кайрата" еще есть шанс выиграть группу и выйти в финал четырех Лиги чемпионов. Следующий матч в основном раунде ЛЧ кайратовцы проведут сегодня, 9 октября, против испанской "Мурсии", которая разгромила венгров со счетом 5:0.

Лига чемпионов. Группа 4

"Кайрат" (Казахстан) - "КПРФ" (Россия) 0:3 (0:3)

Голы: Асадов 4, Разуванов 10, Сайотти 18

Береттьоуйфалу (Венгрия)

Другой казахстанский клуб, рудненский "Аят", выступает в группе 3. Под Лигу чемпионов "Аят" неплохо укрепил состав, пригласив российских легионеров - Артема Качера и Константина Агапова. Кроме того, в команде есть несколько фактурных бразильцев и пара кандидатов в сборную Казахстана. Группа у минщиков из Костанайской области не менее сложная - испанская "Барселона", российская "Тюмень" и литовский "Витис". Жеребьевка была более благосклонна к рудненцам, и первую игру они сыграли именно с прибалтийским клубом, хозяевами группы.

Матч выдался весьма упорным, никто не хотел уступать, в игре было немало предупреждений. Более того, последние 5 минут игры "Аят" остался в меньшинстве - с поля был удален Сагындыков. Стартовая пятерка рудненского клуба выглядела так: Смолин (вратарь), Валиуллин, Качер, Рындин, Агапов. В самом начале встречи "Аяту" было нелегко - минщики "Витиса" постоянно создавали давление на ворота рудненцев, что в итоге привело к голу на 7-й минуте, мяч в ворота Смолина забил Юхно. После этого литовцы немного успокоились, и "Аят" уже на 8-й минуте восстановил равновесие, мяч на счету рудненца Маттео Преа. На 15-й минуте рудненцы вырвались вперед - Хебберт Болт (Аят) забивает гол. До перерыва рудненцы заили еще раз - после углового Валиуллин отправил мяч в ворота Мацениса, 3:1 в нашу пользу после первого тайма.

Во втором тайме "Аят" продолжил давить, но на 25-й минуте получили гол в свои ворота, забил Леандро. Правда, мгновенно Преа оформил дубль, сделал счет 4:2 в пользу казахстанского клуба. Соперники продолжали атаковать. но счет на табло не менялся. Однако, самое интересное началось после 34-й минуты. Преа сделал хет-трик и довел счет до крупного- 5:2. Правда, тут же рудненцы получают удаление, его и пенальти "заработал" Сагындыков. Литовцы шанс не упустили и точно реализовали свой шанс, 5:3. Оставшись в меньшинстве, рудненцы стойко оборонялись, и к их чести, пропустили всего 1 раз, на 38-й минуте.

Итоговый счет - 5:4 в пользу казахстанцев и они возглавили свою группу, поскольку во второй игре испанская "Барселона" победила российскую "Тюмень" с менее крупным счетом - 1:0. Следующую игру "Аят" проведет сегодня, 9 октября, против испанской "Барселоны", именно от исхода этой игры будет зависеть, сможет ли рудненский клуб сделать серьезную заявку на выход в финал четырех.

Лига чемпионов. Группа 3

"Аят" (Казахстан) - "Витис" (Литва) 5:4 (3:1)

Голы: Юхно 7'30" (0:1), Преа 8'14" (1:1), Болт 14'54" (2:1), Валиулин 17'01" (3:1), Леонардо 23'58" (3:2), Преа 24'21" (4:2), Преа 34'13" (5:2), Рафа - пенальти 35'34" (5:3), Леандро 38'43" (5:4)

Ионава Арена (Литва)

Подготовил Альберт Ахметов

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