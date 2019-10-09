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Головкин начал переговоры о большом поединке с чемпионом мира

GGG может сразиться c японцем Риотой Муратой, владеющим титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA.

Фото : sports.kz9 октября 2019, 14:17

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер раскрыл имя потенциального оппонента своего подопечного, пишет Sports.kz.

По его словам, GGG может сразиться c японцем Риотой Муратой, владеющим титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA.

- Геннадий - двукратный чемпион мира в среднем весе. Теперь он попытается продлить свою серию времен первого чемпионства. Тогда он провел 12 успешных защит подряд. Посмотрим, как далеко он сможет зайти во время второй попытки. У Головкина будут большие бои, отличные противостояния. Мы ведем переговоры о поединке против Риоты Мураты в Японии. Это будет крупное международное событие, - сказал Том Леффлер.

Кроме того, Леффлер прояснил ситуацию вокруг болезни Головкина, с которой тот вышел на бой с Сергеем Деревянченко.

- Он не был очень болен. Болезнь давала о себе знать, но не до такой меры, чтобы бой оказался под угрозой, - отметил Леффлер.


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