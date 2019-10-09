Концепция формирования общего финансового рынка утверждена в ЕАЭС

Концепция определяет цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года в Ереване утверждена Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Концепция определяет цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Общий финансовый рынок представляет собой финансовый рынок государств - членов Союза, дающий возможность упрощенного и недискриминационного доступа субъектов финансового рынка на рынки друг друга.

Общий финансовый рынок охватывает банковский сектор, сектор рынка ценных бумаг и страховой сектор каждого государства-члена, а также совокупность отношений, регулирующих взаимодействие между секторами финансового рынка.

Общий финансовый рынок является неотъемлемой частью евразийской интеграции и обеспечительным условием реализации основных целей Союза.

Процесс формирования общего финансового рынка сопряжен с процессом формирования цифровой экономики и учитывает необходимость создания условий для развития финансовых технологий и поддержки инноваций на финансовых рынках, в том числе направленных на снижение издержек для финансовых организаций, расширение доступности финансовых услуг, снижение стоимости и обеспечение кибербезопасности финансовых услуг для потребителей и снижение рисков.

При формировании общего финансового рынка особое внимание уделяется снижению возможностей для регуляторного арбитража и концентрации рисков финансовой стабильности как на уровне отдельных стран, так и на общем финансовом рынке в целом. Одним из критериев формирования общего финансового рынка является поддержание и улучшение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

Государства-члены стремятся проводить согласованную политику по формированию прозрачности происхождения капитала финансовых организаций.

Основными целями формирования общего финансового рынка являются:

- повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг для компаний и граждан государств-членов;

- обеспечение роста и повышение эффективности финансового сектора государств-членов, развитие конкуренции на этом рынке.

Как отмечается, достижение этих целей позволит внести вклад в решение таких общих целей создания Союза, как:

- укрепление экономики государств-членов и обеспечение их стабильного и гармоничного развития, сближения в интересах повышения жизненного уровня населения, а также гарантирование устойчивого роста деловой активности, сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции;

- стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза;

- решение стоящих перед государствами-членами общих задач по устойчивому экономическому развитию, всесторонней модернизации, кооперации и усилению конкурентоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики;

- укрепление экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими странами, а также международными интеграционными объединениями и международными организациями.

В Концепции изложены направления формирования общего финансового рынка в отношении трех секторов финансового рынка (банковский сектор, рынок ценных бумаг и страховой рынок), реализацию которых предполагается осуществлять в течение двух периодов формирования и функционирования общего финансового рынка (до 2025 года и после 2025 года).

Одной из приоритетных целей интеграции в финансовой сфере, закрепленной в Договоре, является создание общего финансового рынка. Для реализации этой цели государства-члены определяют:

- подходы к регулированию рисков на финансовых рынках;

- требования к деятельности на общем финансовом рынке;

- порядок осуществления регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка;

- условия для взаимного признания лицензий на финансовом рынке через проведение гармонизации законодательства государств-членов;

- условия для развития общего платежного пространства на принципах независимости национальных платежных систем;

- условия для функционирования наднационального органа по регулированию общего финансового рынка;

- условия для развития финансовых технологий.

Документ развивает и детализирует эти положения Договора, определяет критерии, этапность, принципы и направления формирования общего финансового рынка.

Также Концепция фиксирует общее понимание государствами-членами направления и динамики процесса углубления интеграции в финансовой сфере. Права и обязательства государств-членов будут определяться международными договорами, подлежащими заключению в развитие настоящей Концепции.

Правовая основа общего финансового рынка представляет собой систему нормативных правовых актов, регулирующих общий финансовый рынок, и состоит из законодательства государств-членов, Договора, международных договоров в рамках Союза и актов органов Союза.

Решение вступило в силу с даты его принятия.

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