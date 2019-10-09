Какое вознаграждение получили казахстанцы-призеры чемпионатов мира

Чествовали победителей и призеров чемпионатов мира по боксу, видам борьбы, тяжелой атлетике и спортивному скалолазанию.

В столице Казахстана чествовали победителей и призеров чемпионатов мира по боксу, видам борьбы, тяжелой атлетике и спортивному скалолазанию. В торжественной церемонии принял участие президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев, передает Zakon.kz.

Казахстанские боксеры на чемпионате мира в Екатеринбурге завоевали шесть медалей. Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира, Камшымбек Конкабаев – серебряным призером мирового первенства. Сакен Бибосынов, Турсынбай Кулахмет, Василий Левит, Абылайхан Жусупов выиграли бронзовые награды.

Семь медалей выиграли борцы на домашнем лицензионном чемпионате мира в Нур-Султане. Серебряными медалистами стали борец греко-римского стиля Хорлан Жаканша, вольники Нуркожа Кайпанов и Даулет Ниязбеков. Бронзовые медали достались классикам Алмату Кебиспаеву, Мейрамбеку Айнагулову, Нурисламу Санаеву по вольной борьбе и представительнице женской борьбы Валентине Исламовой. Помимо медалей казахстанские борцы завоевали восемь лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде отличился Игорь Сон. Казахстанский атлет выиграл серебряную медаль.

В столице Японии на мировом первенстве по спортивному скалолазанию бронзовую медаль и путевку на предстоящие Олимпийские игры завоевал Ришат Хайбуллин.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан, обладатели золотых медалей чемпионатов мира получили по 15 000 долларов США, серебряные медалисты – 7 000 долларов США, обладатели бронзовых наград награждены сертификатами на сумму 5 000 долларов США.

Премии также вручены главным тренерам национальных сборных команд, первым и личным тренерам отличившихся спортсменов и членам комплексно-научных групп.

- От имени всех присутствующих спортсменов хочу поблагодарить Национальный Олимпийский комитет страны, министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Мы чувствуем вашу поддержку не только в такие торжественные моменты, но и когда выходим на ринг, татами, ковер, старт и когда готовимся к соревнованиям, когда тренируемся – мы всё время ощущаем вашу веру в нас и делаем всё, чтобы оправдать ваши надежды, – цитирует чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова пресс-служба НОК РК.

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