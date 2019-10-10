17 проактивных услуг планируют оказывать в Казахстане

Казахстан - первая и пока единственная страна в СНГ, которая оказывает услуги проактивно.

В Казахстане, в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", планируют расширить количество услуг, оказываемых проактивно, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Это означает, что государство будет само предлагать гражданину получить государственную услугу в случае различных жизненных ситуаций. В их числе: зачисление в школу, назначение выплат на случаи социальных рисков, регистрация недвижимости и т.д.

Такое решение было принято на заседаниях межведомственных комиссий по оптимизации и автоматизации государственных услуг под председательством Аскара Жумагалиева. Для расширения количества "проактивов" сейчас вносятся изменения в законодательство и стандарты оказания государственных услуг.

Планируется, что 17 "проактивов" объединят в себе оказание 27 видов государственных услуг. В этом процессе задействованы Министерства труда и социальной защиты населения, юстиции, образования и науки, а также культуры и спорта. Именно в их информационных системах хранятся необходимые для оказания услуг данные.

Отметим, что Казахстан - первая и пока единственная страна в СНГ, которая оказывает услуги проактивно. На данный момент в пилотном режиме доступны 3 таких вида услуг: по назначению госпособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", по выплате государственной гарантии, и по рождению ребенка.

К примеру, сейчас, если мама новорожденного зарегистрирована в базе мобильных граждан, то после рождения малыша она получает SMS. Ответив на него, она может не только оформить свидетельство о рождении малыша, но еще 2 вида соцпособий, поставить ребенка на очередь в детский сад, а также "прописать" его. Для реализации этой проактивной услуги государственными органами была проведена интеграция четырех информационных систем: "ЗАГС", "ГЦВП", регионального шлюза электронного правительства и регистрационного пункта документирования и регистрация населения. На сегодня уже более 72 тысяч малышей получили свидетельства о рождении – в проактивном формате.

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