Землю иностранцам в пограничных зонах перестанут предоставлять в Казахстане

Запрет вводится на предоставление земель иностранцам в приграничных зонах иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юрлицам, а также казахстанским юрлицам с иностранным участием.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, целью проекта закона является повышение эффективности госполитики в АПК и обеспечение реализации основных положений госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы.

Основные поправки законопроекта предусматривают ряд норм. Это ограничение случаев перевода земель особо охраняемых территорий в земли запаса; совершенствование механизма контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения; введение запрета на предоставление земель сельхозназначения, расположенных в пограничной зоне госграницы иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юрлицам, а также казахстанским юрлицам с иностранным участием.

В области водных ресурсов введены нормы по уточнению компетенции уполномоченного органа, ведомства и бассейновых инспекций в части проведения многофункционального обследования, правил эксплуатации водохозяйственных, гидромелиоративных систем и сооружений в целях оценки технического состояния гидротехнических сооружений, конкретизации условий выдачи разрешения на использование подземных вод питьевого качества, эксплуатации подпорных гидротехнических сооружений на реках и каналах, а также условий размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полоса и другие.

В области лесного хозяйства введены нормы по регламентированию: порядка осуществления проверок в области защиты, пользования лесными ресурсами; мер оперативного реагирования по результатам госконтроля и надзора; уточнения случаев перевода земель лесного фонда в земли других категорий; особенностей использования земель лесного фонда для добычи урана; установлений требований к процессу строительства на территории гослесного фонда и т.д.

Ужесточены нормы административного и уголовного законодательства по вопросам браконьерства в области животного и растительного мира.

В области страхования введены нормы по модернизации системы страхования в сфере АПК и автоматизации процесса страхования.

В области ветеринарии и фитосанитарии в целях повышения эффективности функционирования данной сферы предусматриваются поправки: по совершенствованию системы контроля в области ветеринарии, карантинного фитосанитарного контроля; по возврату контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от акиматов в ведомство уполномоченного органа и созданию вертикали ветеринарной службы местных исполнительных органов; по приостановлению, возобновлению, лишению лицензии в области ветеринарии, а также приостановлению действий уведомлений о начале деятельности по выдаче ветеринарной справки.

Документ направлен на подпись Президенту Казахстана

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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