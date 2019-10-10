Дело LRT: определен круг возможных подозреваемых

Следствием определен круг должностных лиц акимата столицы ,ТОО "Астана LRT" и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта.

В отношении более 10 человек проводятся проверки по делу о хищениях при строительстве проекта LRT в столице, сообщил руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая расследует все три этапа строительства. Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, объемы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технического надзора, - сообщил на брифинге Перов.

Он добавил, что в этой связи привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях, изъяты все документы, имеющие значение для дела, на основании которых назначены экономические и строительные экспертизы.

На сегодняшний день, по его словам, финансовые специалисты приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольные обмеры построенных объектов, а при взаимодействии с Нацбанком и Счетным комитетом проверяется законность размещения в Астана Банк денежных средств, полученных у Банка развития Китая.

- Наряду с этим у следствия выявляются новые схемы хищения. Так, в 2014 году ТОО "Астана LRT" заключила договора на разработку ПСД по завышенной стоимости. При установленной госэкспертизой стоимости в 2,6 млрд тенге, LRT заключили договор на 4,2 млрд тенге, из которых подрядчиками оплачено 3 млрд тенге. Разница составила 412 млн тенге. Указанные средства обналичены и похищены с помощью лжепредприятий, - рассказал Перов.

Также он отметил, что следствием определен круг должностных лиц акимата столицы ,ТОО "Астана LRT" и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта.

- Принимаются меры по скорейшему установлению всех обстоятельств дела и дальнейшему привлечению виновных лиц к ответственности. Мы проверяем должностных лиц акимата и ТОО, точный круг определять не буду, но определяются полностью все лица, включая руководящий состав акимата. Более 10 человек проверяем. Сейчас проводятся следственные действия, мы определили круг лиц, которые имели отношение к подписанию документов, касательно деятельности "Астана LRТ". Мы определяем степень ответственности каждого человека, - подчеркнул Сергей Перов.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT , как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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