Космонавт предложил отстранить Академию гражданской авиации от подготовки пилотов

И передать обучение пилотов для гражданской авиации в Военный институт Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК имени Бегелдьдинова.

Талгат Мусабаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру РК Аскару Мамину, передает Zakon.kz.

Мусабаев поднял вопрос подготовки пилотов в стране.

- В настоящее время обучение и первоначальную летную подготовку пилотов для гражданской авиации Республики Казахстан осуществляет АО "Академия Гражданской авиации", пакет акций которого принадлежит государству. Финансирование обучения и первоначальной летной подготовки пилотов производится по государственному заказу – т.е. на бюджетные средства, а также небольшим количеством частных заказчиков. После череды тяжелых авиационных происшествий был проведен анализ системы обучения и первоначальной летной подготовки пилотов для нужд гражданской авиации Казахстана в стенах вуза, который показал наличие серьезных недостатков, угрожающих безопасности полетов и авиационной безопасности, а также коррупционных рисков, - сказал депутат.

Он отметил, что из всех привлекаемых Академией средств, не более 10% расходуются на академическое образование, а оставшиеся предназначаются для финансирования летной практики. При этом владельцами почти всех воздушных судов являются небольшие частные учебно-тренировочные центры, с которыми вуз заключает соответствующие договоры на первоначальную летную подготовку пилотов-курсантов.

- Распределение государственных финансовых средств, тем более без конкурсных или тендерных процедур, является зоной повышенных коррупционных рисков, которые в данном случае реализуются при проведении первоначальной летной подготовки пилотов-курсантов с привлечением и участием частных учебно-тренировочных центров, - считает Мусабаев.

Он также добавил, что частные учебно-тренировочные центры, по которым коррупционные риски реализовались, вынуждены экономить на всем – и в первую очередь на мерах по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

- Например, при выполнении полетов используется дешевый автомобильный бензин вместо сертифицированного авиационного топлива, не получают сведения о метеорологической обстановке в районе полетов, техническое обслуживание воздушных судов проводится с привлечением самих же пилотов-курсантов, не производится необходимое страхование ответственности эксплуатанта, привлекаются неопытные пилоты-инструкторы, полеты выполняются на сверхлегких воздушных судах массой не более 500-700 килограмм, а не на самолетах массой более 1200 килограмм (как того требуют документы ИКАО), используются аэродромы, непригодные для учебно-тренировочных полетов и т.п. Все это является угрозами и рисками, снижающими уровень безопасности полетов в Республике Казахстан и в результате получаем аварии и катастрофы, - перечислил депутат.

В качестве примеров он привел несколько фактов авиакатастроф за последние годы, которые указывают на наличие серьезных проблем в обучении и первичной подготовке пилотов для нужд гражданской авиации страны.

- Более того, деятельность Академии сопровождается непрерывными скандалами и обвинениями в некачественной или вообще фиктивной подготовке пилотов и других авиационных специалистов гражданской авиации. Достоверно установлено, что будущим пилотам и инженерам гражданской авиации в стенах вуза разрешается проходить дистанционное обучение. Несмотря на все эти безобразия, Академия гражданской авиации запрашивает дополнительно 76 миллиардов бюджетных тенге якобы для повышения уровня подготовки авиационных специалистов, - сказал известный космонавт.

В связи с этим он предлагает прекратить обучение и подготовку студентов по специальностям "летная эксплуатация воздушного транспорта" (т.е. пилотов) для нужд отрасли гражданской авиации в Академии и передать функции в Военный институт Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан имени Т. Бегельдинова, в котором производится обучение и подготовка пилотов и других авиационных специалистов для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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