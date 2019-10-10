В Казахстане упростили процесс оплаты налогов

На сегодняшний день ведется переход на новую архитектуру, благодаря которой под каждую налоговую форму, а их 38, будет выделяться отдельный сервер приложения.

Сегодня оплатить налоги казахстанцы могут через банковские приложения в один клик. Такой функционал уже реализован Kaspi Bank, а в ближайшее время его запустит Народный банк Казахстана. При этом налогоплательщикам не нужно вносить никакие данные. Информация в систему будет поступать автоматически из соответствующих баз данных. Об этом сообщил вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

Данное новшество распространяется на налог на недвижимость и землю, а в конце октября к этому сервису будет подключен налог на транспорт. По мнению вице-министра финансов Руслана Енсебаева, реализация подобных механизмов взаимодействия поможет обеспечить своевременность оплаты налогов населением.

- Мы хотим, чтобы не менее 70% налогоплательщиков оплачивали налоги до момента возникновения задолженности. Это максимально сократит проблемы с выставлением пени, блокированием счетов. Ведь все законопослушные граждане готовы делать это вовремя, поэтому наши основные задачи – создать удобные сервисы для этого, своевременно информировать население, провести правильные расчеты. Сейчас мы как раз реализуем эти три механизма, – подчеркнул вице-министр финансов.

Также в результате проведения комплексной работы по интеграции данных из различных госорганов казахстанцев теперь уведомляют о предстоящих налоговых платежах через sms-сообщения. На мобильные телефоны всех жителей страны, зарегистрированных в Базе мобильных граждан и являющихся собственниками земельных участков или недвижимого имущества, отправляются короткие текстовые сообщения о суммах налога.

Новшества осуществляются Министерством финансов в рамках проекта "Реформирование налогового администрирования". Планомерная работа по совершенствованию информационных систем включает в себя создание новых подсистем и интеграцию с данными других государственных органов. Так, в сентябре была запущена в эксплуатацию подсистема "Местные налоги" информационной системы "Интегрированная база данных". Она разработана с целью централизованного расчета и формирования уведомлений по налогу на имущество и земельному налогу с физических лиц.

Для проведения точных расчетов проведена интеграция систем комитета государственных доходов Министерства финансов с ИС "Государственный земельный кадастр" комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства и базой данных "Регистра недвижимости" Министерства юстиции.

Вместе с тем Минфин совершенствует web-приложение "Кабинет налогоплательщика", через который производятся расчет и оплата налогов юридическими лицами, а также модернизирует оборудование данной системы.

- На сегодняшний день ведется переход на новую архитектуру, благодаря которой под каждую налоговую форму, а их 38, будет выделяться отдельный сервер приложения. Это позволит более гибко управлять производительностью приложения и оборудования в зависимости от вида декларации и сроков предоставления, устранив при этом какие-либо ограничения по доступности "Кабинета налогоплательщика", - сообщил Руслан Енсебаев.

По словам вице-министра, на первом этапе, который предполагается запустить к моменту сдачи отчетности за третий квартал этого года, количество одновременно работающих пользователей будет увеличено до 100 тысяч.

Кроме того, Руслан Енсебаев отметил работу по редизайну мобильного приложения, а далее по плану Министерства – разработка единого стиля и создание удобного для пользователей интерфейса web-приложения "Кабинета налогоплательщика".

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