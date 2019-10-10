Казахстанцам продают названия звезд за 2,6 млн тенге

Заказать такой подарок не сложно, кликаешь на нужную кнопку, оплачиваешь, и как сообщили в этой фирме, если заказ был сделан в Алматы, то весь набор привезет представитель компании лично, а сама компания находится в Москве.

Какой подарок сделать, чтобы это было не банально? Достать звезду с неба. Причем почти так и в прямом смысле. Назвать звезду своим именем – такую услугу продают несколько сайтов на территории Казахстана. Насколько это реально и легально, узнавал корреспондент Zakon.kz.

Например, один из них предлагает несколько вариантов набора звезд. Разлет цен от 19 740 тенге до 2,6 млн. Самый дешевый – подарочный набор Комета. Он включает в себя: сертификат, фото звезды в рамке, карту неба и гравюру созвездия, выписку из протокола, пожелание, подарочный пакет и выбор яркости звезды до 10-й величины.

VIP подарок, стоящий 2 600 000 тенге предлагает: присвоение имени звезде 5-й величины, сертификат на золоте 960 пробы, звездную карту на золоте 960 пробы, подарочный футляр, также можно выбрать золотую открытку. Также прилагается протокол о внесении записи в реестр, лицензионное соглашение с правообладателем, сертификат соответствия на изделие из драгоценного металла, календарь с графиком наблюдения за звездой на 364 дня.

Заказать такой подарок не сложно, кликаешь на нужную кнопку, оплачиваешь, и как сообщили в этой фирме, если заказ был сделан в Алматы, то весь набор привезет представитель компании лично, а сама компания находится в Москве. Также написали, что название вносится в официально зарегистрированную базу данных и каталог.

- МЗК (международный звездный каталог) "Космос-Земля" - первая компания на постсоветском пространстве, которая получила права на регистрацию именных обозначений звезд в International Star Catalogue SPACE-EARTH, - говорится на сайте.

А так можно было?

Реально ли назвать звезду своим именем? С таким вопросом редакция обратилась в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

- Законодательство о космосе и космических объектах появилось уже в первые годы полетов на околоземную орбиту. Договор о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) – межправительственный документ, вступивший в силу в 1967 году, к которому на сегодняшний день присоединились более ста государств. Республика Казахстан стала участницей в 1997 году. Международный астрономический союз (МАС), основанный в июле 1919 года в Брюсселе, является единственной признанной международной организацией, объединяющей астрономические сообщества все мира, уполномочена давать названия небесным телам и деталям на их поверхности, то есть имена не продаются, а присваиваются согласно принятым международным правилам, – ответил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин.

То есть, если кто-то хочет назвать звезду своим именем, это можно сделать только с согласия Международного астрономического союза. А про этот сайт с такими услугами в нашем профильном министерстве даже не слышали.

Но поскольку работа ведется на территории Казахстана, а цены очень даже приличные, то логично полагать, что это компания должна платить налоги.

- В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 74 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" формирование государственной базы данных налогоплательщиков заключается в регистрации физического лица, юридического лица, структурного подразделения юридического лица в налоговых органах в качестве налогоплательщика. Однако установить в базе данных налогоплательщиков с наименованиями МЗК "Космос-Земля", ISC "Space-Earth" и "Space-Earth.kz" не представилось возможным. Вместе с тем сообщаем, что налогоплательщики с вышеуказанными наименованиями в списке налогоплательщиков, подавших уведомление в качестве субъектов, осуществляющих электронную торговлю товарами, также не значатся, - сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

На официальном сайте МАС есть статья "Buying Stars and Star Names" ("Покупка звезд и имен звезд"), где даются четкие разъяснения по поводу покупки названия звезд.

- Международный астрономический союз часто получает заявки от людей, которые хотят купить или назвать в честь другого человека звезду. Некоторые компании предоставляют такие услуги за деньги. Однако подобные имена не обладают какой-либо формальной или официальной юридической силой: у нескольких ярких звезд есть древние, традиционные арабские названия, но у остальных — только номера в каталоге и положения на небе. То же самое распространяется на звездные скопления и галактики. Для тел Солнечной системы применяются специальные процедуры присвоения официальных имен. Но в любом случае процесс названия астрономических объектов никак не связан с какими-либо коммерческими операциями, — говорится в публикации.

Что касается золотого сертификата указанной 960 пробы, то на территории стран СНГ и в некоторых европейских странах принята общая метрическая система проб. В ней золото измеряется следующими пробами: 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999. А 960 – это проба серебра, высокая проба, но все же не золото.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!