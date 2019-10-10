В Арыси торжественно открыли въездную арку

Арыс – исторический город - Шукеев.

В Арыси открылась новая достопримечательность при въезде в город. Въездная арка станет одной из визитных карточек для жителей и гостей города. Отметим, такой подарок жителям города железнодорожников преподнесла Федерация профсоюзов Республики Казахстан, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Умирзак Шукеев, председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов, депутаты городского маслихата, представители городского филиала партии "Nur Otan" и местные жители.

Глава региона поздравил присутствующих с открытием новой въездной арки и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве данного объекта.

- Арыс – исторический город. Поэтому важно обращать внимание на архитектурные проекты и новые сооружения в национальном стиле. Уверен, после июньской трагедии это возведение откроет новую страницу в истории города и станет его визитной карточкой, - сказал Шукеев.

В ходе церемонии открытия глава ФПРК особо отметил важность чувства сопричастности и единства казахстанцев в трудное для арысцев время.

- Как говорят в народе: "Бірлігі бар елдің, белін ешкім сындырмас". Наша сила в единстве. Случившаяся трагедия стала серьезным испытанием на прочность, но не сломила нашей стойкости духа и устремлений в будущее. Каждый казахстанец проявил готовность подать руку помощи пострадавшим собратьям, - подчеркнул Ералы Тугжанов.

В свою очередь жители выразили слова благодарности главе региона за всесторонне оказываемую поддержку и заботу. По словам арысцев, данный объект прекрасно дополнит внешний облик города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!