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В Нур-Султане пьяная семейка забралась в донерную и не смогла оттуда выбраться

В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование.

Фото : кадр видео10 октября 2019, 16:30

В столице при попытке обворовать донерную задержана семейная пара, передает Zakon.kz.

10 октября ночью инспектором Центра оперативного управления ДП Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который проник через окно в киоск донерной. Инспектор на место направил полицейский наряд. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу.

Задержанные доставлены в УП района "Сарыарка" для разбирательства. Как выяснилось, 26-летние парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в ловушке.

В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование.


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