КНБ задержал ОПГ, продававшую боевое оружие

Организатор и подельник получили условные сроки.

21 августа 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Нур-Султана вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся сбытом боевого оружия, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу КНБ РК.

15 февраля сотрудниками ДКНБ по Нур-Султана был осуществлен контрольный закуп у Бимурзина пистолета "ТТ" (Тульский Токарев) с глушителем и 10 патронами за 605 тыс. тенге.

18 февраля был осуществлен закуп пистолета "ПБ" (пистолет Бесшумный) с глушителем и 50 патронами за 675 тыс. тенге, которые направлены на банковскую карту, принадлежащую Турсынову.

Бимурзин и Турсынов задержаны 12 марта в Алматы сотрудниками ДКНБ по Нур-Султану совместно с сотрудниками ДКНБ по Алматы и подразделения специального назначения "Беркут" Национальной Гвардии РК.

В ходе обыска по месту жительства Турсынова обнаружен газовый пистолет марки "Reck" (разрешение на хранение при себе не имелось), три полиэтиленовых пакета с марихуаной, весом 196 гр., банковская карта, а также иные предметы, имеющие значение для дела.

- Организатор преступного бизнеса С.Бимурзин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.287 УК РК, а его подельник Ф.Турсынов по ч.4 ст.287 и ч.3 ст.296 УК РК. Указанные лица осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, однако с учетом первичного совершения правонарушения, признания вины и активного сотрудничества со следствием, назначено наказание в виде условного срока,- говорится в сообщении.

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