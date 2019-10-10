Елбасы: Не жалею о сложении полномочий

Нурсултан Назарбаев дал развернутое интервью, часть из которого выложили в Сеть.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью, которое появится на экранах 11 октября. Отрывок опубликовал в своем Twitter-аккаунте пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, сообщает Zakon.kz.

Журналист Айгуль Адилова задала вопрос, не жалеет ли Елбасы о сложении президентских полномочий.

- Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы меня избирал, когда я был Главой государства. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. Любой другой человек, у него свой взгляд, свои отношения. Поэтому не жалею, считаю, что я правильно сделал. Ради народа, ради Казахстана, - объяснил Нурсултан Абишевич.

Отрывок из сегодняшнего интервью Елбасы. Полная версия выйдет завтра в 21:30 в эфире телеканала "Хабар" pic.twitter.com/pSQ3A0T3u1 — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 10, 2019

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