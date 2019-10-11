Фермеры оказались на грани банкротства

Они возмущены тем, что субсидии в ходе корректировки госбюджета не признали эффективными.

Фермеры Карагандинской области заявили о риске разорения. Они возмущены тем, что субсидии в ходе корректировки госбюджета не признали эффективными. И теперь на сельчан лягут дополнительные миллионные траты, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Фермеры возмущены. Из разных районов Карагандинской области они съехались на большое собрание. После корректировки госбюджета и информации о том, что субсидий не намечается, среди тех, кто взял кредиты и закупил скот, технику и корм по госпрограмме, началась настоящая паника. Животноводы заявили, что без субсидий точно не смогут погасить долги перед банками. Животновод Даулет Жунусов рассказал, что ради кредита на скот заложил все свое имущество.

Даулет Жунусов:

- Где-то на 90 млн я привез скот мясного направления из Российской Федерации, 120 голов у меня сейчас. 14 миллионов субсидий, которые я должен был получить, я могу их не получить, которые были обещаны конкретно государством по программе "Сыбага". Это меня может подвести к грани банкротства!

Реальный доход от бизнеса, по словам фермеров, они получат нескоро. Все средства просчитаны, и взять лишние миллионы неоткуда.

Даулет Жунусов:

- По условиям программы мы должны были завозить нетелей. Мы их только привезли, они у нас огулялись, только на следующий год мы получим приплод! И этот приплод еще надо вырастить, его надо выходить, чтобы он вырос определенных размеров, чтоб получить мясо!

Сокращение субсидий точно повысит цену мяса на прилавках, отмечают фермеры. То, что животноводство "выпало" из финансирования, на прошлой неделе возмутило и парламентариев, до такой степени, что специалистов минсельхоза предложили заменить на депутатов, которые сделают расчеты по эффективности животноводства.

Мурат Темиржанов - Депутат Мажилиса Парламента:

- Почему так не любите сельское хозяйство? Вопрос у меня только один. Если у нас не будет кормовой базы, у нас не будет животноводства, если не будет животноводства, у нас элементарно не будет мяса на полках магазинов. Я крайне возмущен!

Но в Карагандинском управлении сельского хозяйства панику местных фермеров сочли преждевременной.

Сагынжан Апакашов – руководитель управления сельского хозяйства:

- Бюджет в этом году предусмотрен 4 млрд 829 млн тенге. У нас появились дополнительные потребности субсидий в 2,5 млрд тенге. На эту сумму мы подали заявку в республиканский бюджет Министерства сельского хозяйства. В целом Министерством сельского хозяйства поддержана наша заявка! Они понимают ситуацию!

Ответ от министерства ждут в течение 1-2 недель. Субсидия в рамках госпрограммы "Сыбага" за приобретение импортного скота 225 тысяч тенге за 1 голову. За покупку казахстанского субсидия составляет 150 тысяч тенге. Проект республиканского бюджета будет повторно рассмотрен в ноябре. Фермеры не теряют надежды, что их просьба о помощи будет принята во внимание.

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