Бекмамбетов снял фильм Тена в Голливуде

Премьера состоится в следующем году.

Известный режиссер Тимур Бекмамбетов снял фильм по сценарию Дениса Тена. Об этом сообщила мать фигуриста Оксана на пресс-конференции в Алматы перед стартом Международного турнира памяти фигуриста, передает Zakon.kz.

- У нас уже вышел художественный фильм Тимура Бекмамбетова, премьера будет в следующем году, дата еще не определена. Фильм снимался в Голливуде, с голливудскими актерами. Тизер будет показан уже на турнире "Мемориал Дениса Тена", - рассказала Оксана Тен.

Кроме этого, по ее словам, Канатом Бейсекеевым готовится документальный фильм. Еще выйдет документальная книга немецкого журналиста, которая будет состоять из интервью тренеров Дениса, его друзей и великих фигуристов, воспоминания - все это будет в книге.

- Также анимационный персонаж Mini Denis, который был придуман самим Денисом, разработан и отработан с его художником, все до мелочей. Денис написал много рассказов, книг и стихов, которые мы хотели бы соединить с образом Mini Denis. Кроме того, хотим выпустить музыкальный альбом - Денисом было написано очень много песен, треков. Мы планируем его также в следующем году, так как в этом году слишком много мероприятий, и мы не успеваем, - отметила Оксана Тен.

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