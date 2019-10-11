Сборная Казахстана официально лишилась шансов сыграть на Евро-2020

Из группы досрочно вышла Бельгия.

Сборная Казахстана по футболу потеряла математические шансы выйти в финальную стадию Евро-2020, передает Vesti.kz.

В седьмом туре группы I Казахстан дома проиграл Кипру - 1:2, Бельгия со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино, а Россия победила Шотландию - 4:0.

С 21 очком Бельгия лидирует в группе, а далее идут Россия (18 баллов) и Кипр (10). Четвертое место занимает Казахстан (7), пятое - Шотландия (6), а шестое - Сан-Марино, проигравший все шесть матчей с общим счетом 0:37.

Таким образом, Бельгия досрочно вышла на Евро-2020, так как Кипр даже в случае победы в трех оставшихся играх может максимально набрать лишь 19 очков. Уже в следующем матче вторую путевку на Евро может завоевать Россия.

Что касается Казахстана, то даже в случае победы в трех оставшихся матчах команда Михала Билека максимально может набрать лишь 16 очков.

В восьмом туре 13 октября в 19:00 по времени Нур-Султана на "Астана Арене" Казахстан встретится с Бельгией, а в 22:00 начнутся игры Кипр - Россия и Шотландия - Сан-Марино.

Из каждой группы на Евро-2020 выходят по две команды. Отборочный цикл завершится 19 ноября. В марте 2020 года будут сыграны стыковые матчи Лиги Наций, после чего станут известны все участники Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

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