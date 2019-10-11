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"Свидетелей Иеговы" подозревают в педофилии в Алматы

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Фото : Pixabay11 октября 2019, 08:54

9 октября сотрудниками Департамента полиции Алматы с санкции суда произведены следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации "Свидетели Иеговы" и по местам жительства отдельных ее участников, сообщает Zakon.kz.

Основанием послужили материалы начатых по заявлениям граждан досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст.122 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.


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