Изжила себя - глава UFC намерен навести порядок в профессиональном боксе

По его мнению, действующая сейчас в профессиональном боксе модель ведения бизнеса изжила себя и вредит развитию спорта.

Президент UFC - крупнейшей в мире организации ММА Дэйна (Дана) Уайт в эфире радиопрограммы Sirius XM Boxing заявил о планах создания новой боксерской лиги на базе серии Premier Boxing Champions, передает Zakon.kz.

В частности, Уайт нашел человека, который будет возглавлять компанию Zuffa Boxing. Так он ответил вопрос о возможной покупке компанией Zuffa серии Premier Boxing Champions.

- Я сейчас решаю, как действовать. Я провел встречи буквально со всеми важными игроками в боксе, кроме Оскара Де Ла Хойи и Боба Арума… Де Ла Хойя — абсолютный мерзавец, лжец и идиот. Боб Арум — тоже сволочь… Могу гарантировать, что буду сотрудничать с Элом Хэймоном… У нас была очень хорошая встреча с Эдди Хирном, и не исключено, что мы будем работать вместе, - сказал в эфире Дэйн Уайт.

По его мнению, действующая сейчас в профессиональном боксе модель ведения бизнеса изжила себя и вредит развитию спорта.

- Каждый раз, когда эти промоутеры занимаются организацией боя, они ведут себя так, будто это распродажа при закрытии бизнеса. Лучшие должны встречаться с лучшими, денег всем хватит. Я не собираюсь признавать чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и WBO, а я предпочитаю действующую сейчас в UFC схему, при которой существует один пояс, обладатель которого является бесспорно сильнейшим в своей весовой категории, - заключил он.

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