Камил Шеремета надеется отобрать у Головкина пояс IBF в феврале 2020-го

Также Шеремета высказался о бое Головкин-Деревянченко.

Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5КО), занимающий наивысшее место в рейтинге IBF в среднем весе, заявил о том, что свой следующий бой проведет с чемпионом мира IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает Zakon.kz со ссылкой на sport.tvp.pl.

Бывший чемпион Европы в среднем весе недавно дебютировал в Америке. Вечером 5 октября (6 октября утром по казахстанскому времени) в нью-йоркском Madison Square Garden он победил Оскара Кортеса техническим нокаутом, закончив борьбу во втором раунде.

На том же вечере бокса в главном бое Головкин восстановил пояса чемпионата IBF и IBO. Казахстанец вернулся на вершину, победив украинца Сергея Деревянченко после сложного матча в 12 раундов. Спустя несколько дней Шеремет заявил, что может быть следующим соперником казахстанца.

- Изначально я слышал, что мой бой с Головкиным состоится в начале февраля. Скорее всего, бой будет проходить в Чикаго, поэтому за границей будет много поляков, - сказал поляк.

Также Шеремета высказался о бое Головкин-Деревянченко.

- Его (Головкина - Прим.Авт) хорошие качества - сила ударов руками и прессинг. С другой стороны, я видел своими глазами борьбу с Деревянченко. В действиях Головкина вы можете возрастные изменения не в лучшую сторону, это не тот же игрок, что раньше. Сила остается, но есть недостатки в состоянии. Здесь ему придется искать способ выиграть этот бой, - сказал он.

Настроение Шереметы на бой с Головкиным в феврале 2020 года слегка охладил промоутер Анджей Василевский.

- Это очень далеко от этого боя. Сторонники со всего мира подают сильный сигнал о желании увидеть реванш Головкина против Деревянченко. И это не лишено смысла, потому что этот бой был ожесточенным и захватывающим. В профессиональном боксе многое еще должно произойти, чтобы игроки вышли на ринг. Впрочем, на WhatsApp мы контактируем, но подождем. Переговоры действительно идут, и соглашение, хотя и не полностью формализованное, так и есть. Но давайте будем честны - с Головкиным весь мир хочет боксировать. Действительно, мы движемся к бою (с Головкиным- Прим. Авт), но есть несколько условий. Давайте немного подождем - мы очень хотим этот бой, мы устроены по-джентельменски, - добавил он.

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