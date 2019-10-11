Нацбанк: На 1,5% подешевел тенге по отношению к доллару с начала года
На валютном рынке наблюдается тенденция постепенного ослабления тенге на фоне снижения цен на нефть.
Фото : Zakon.kz11 октября 2019, 11:03
В Сенате Парламента на презентации корректировок в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г." заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов рассказал о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.
- На валютном рынке наблюдается тенденция постепенного ослабления тенге на фоне снижения цен на нефть. За 9 месяцев текущего года цена на нефть в среднем сложилась на уровне 65 долларов США за баррель, что на 12% ниже аналогичного периода 2018 года, - сказал он.
Биртанов отметил, что курс тенге по состоянию на 9 октября составил 390,04 тенге за доллар США при текущей цене на нефть 58,3 долларов за баррель.
- Ослабление с начала года составило 1,5%, - уточнил замглавы финрегулятора.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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