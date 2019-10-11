Женщинам в Иране запретили посещать футбольные матчи с участием мужских команд после исламской революции 1979 года.

В Иране впервые с 1981 года на футбольный матч пустили женщин. Им официально разрешили купить билеты и прийти на отборочный матч чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи, сообщает "Радио Азаттык".

Игра проходила на стадионе в Тегеране и закончилась со счетом 14 : 0 в пользу иранцев.

Правозащитники неоднозначно оценили ситуацию. Так, например, международная правозащитная организация Human Rights Watch говорит, что билеты на матч позволили купить не "простым женщинам", а только тем из них, кто приближен к власти, и, несмотря на то что стадион "Азади" вмещает 78 тысяч зрителей, женщинам выделили только три с половиной тысячи билетов. Правозащитная организация Amnesty International назвала ситуацию "циничным рекламным трюком".

Женщинам в Иране запретили посещать футбольные матчи с участием мужских команд после исламской революции 1979 года. В последние годы негласный запрет также распространили на баскетбол и волейбол. Чтобы попасть на игры, женщины зачастую переодевались в мужскую одежду, но их задерживали и наказывали за это.

Давление на Иран с требованием разрешить женщинам посещать спортивные мероприятия усилилось осенью этого года. Тогда 29-летняя иранская болельщица Сахар Ходайари покончила с собой. За попытку посетить матч ей грозило лишение свободы. В знак протеста девушка подожгла себя перед зданием суда и через несколько дней умерла в больнице.

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