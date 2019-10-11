Исторические кварталы Алматы Верненского периода станут доступнее

Центром исторического квартала мегаполиса предложено сделать улицу Ашимбаева, она по проекту, должна стать пешеходной.

На прошедших в пространстве Qlab общественных слушаниях по сохранению исторического квартала Верненского периода в центре Алматы активисты в лице Анны Дегтяревой, Евгении Морозовой и Екатерина Корчагина совместно с Archcode Almaty представили свою концепцию развития этого ценного архитектурного ансамбля Большой станицы, передает Zakon.kz.

Активисты презентовали свое видение сохранение исторических мест, откуда начинался Форт Верный, ставший позже городом Верным, Алма-Атой и Алматы, было активное обсуждение.

Центром исторического квартала мегаполиса предложено сделать улицу Ашимбаева, она по проекту, должна стать пешеходной. По задумке авторов, Большая станица станет новой точкой притяжения для туристов и жителей Алматы, желающих узнать больше об истории города.

- Оказывается, очень много у нас в городе неравнодушных людей, подходили, предлагали помощь - клеить макеты, красить заборы, составлять сметы, планировать финансы, искать спонсоров, придумывать маршруты и еще много-много чего наши замечательные алматинцы готовы делать ради родного города. Благодарна всем и каждому, кто потратил целый вечер на эту встречу, кто делился своими воспоминаниями, информацией, знаниями, впечатлениями, кто просто был в зале, - рассказала на своей странице в Facebook Евгения Морозова.

Как отметил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, городу нужны пешеходные улицы для улучшения коммуникации между жителями.

- Я очень хорошо знаю этот район, улицу Ашимбаева. Я прожил рядом 30 лет, родился и вырос около старой мечети. Видел, как район видоизменялся и в каждую эпоху выглядел по-своему. Пешеходную улицу нужно создать и нужно создавать везде, чтобы люди коммуницировали. Нам нужно, скорее всего, ориентироваться на людей, которые там живут. Каждое здание отражение человека, который там живет. Если он плохо за собой следит, он значит, и за домом будет также следить. Наша основная задача привести в порядок город, неважно это исторический квартал или современный. Самое главное, чтобы люди поняли, что это их дом, а город наша общая с вами квартира. Если этот проект позволит нам привести город в порядок нашими же силами, как горожан, то почему бы и нет, - отметил он.

На общественных слушаниях также присутствовал руководитель управления культуры Алматы Эрнар Курмашев.

Фото с Facebоok пользователя Ринат Абдулхаликов

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!