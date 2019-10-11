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Женщину сняли с рейса за курение электронной сигареты 

Она заплатит штраф в размере 50 МРП.

Фото : Пресс-служба Департамента полиции на транспорте11 октября 2019, 16:50

Транспортные полицейские сняли с рейса женщину за курение на борту, сообщает Zakon.kz.

- 11 октября в Линейное отделение полиции в аэропорту Караганды от представителя "FlyArystan" поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением "Алматы-Караганда" находится правонарушитель. В ходе проверки транспортные полицейские установили 26-летнюю жительницу Алматы, которая находясь на борту воздушного судна, курила электронную сигарету. По акту командира ВС она была снята с рейса, - говорится в сообщении Департамента полиции на транспорте МВД РК.

По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.


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