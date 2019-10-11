Ловись "кредитка". Как мошенники узнают номера банковских карт и пароли к ним

В Казахстане самая популярная атака – это на сайты банков.

"Фишинг", "атака клонов"… Нет, это не названия очередных голливудских фильмов. Все гораздо проще, это наиболее популярный на сегодня вид мошенничества.

Представляет собой банальную рассылку пользователям сети электронных писем, иногда даже sms-сообщения от имени банка, где указывается на необходимость уточнить данные по платежным карточкам. Бывает вариант со ссылками на якобы сайт кредитного учреждения или же интернет-магазин. На фейковом ресурсе предлагается ввести личные данные: номер платежной карточки, счета, идентификатор, пароль и иногда даже ПИН-код.

Цель одна - получить доступ к вашим конфиденциальным данным. Схема простая, но очень действенная: злоумышленники создают сайт-двойник популярного бренда. Отличия в адресах минимальные и не всякий сразу заметит подвох.

- Загуглить, поискать правильную официальную страницу. То есть не переходить по ссылкам, которые вам предлагают. Найти ее самому, - дает совет, как не попасть на удочку интернет-мошенников директор центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов.

В Казахстане самая популярная атака – это на сайты банков. Причем атака прямо пропорциональна популярности банка. Несколько месяцев назад была волна фишинговых атак. Порядка 10 000 человек перешли, и, по сути, передали все свои данные злоумышленникам.

Частные примеры и практические советы для безопасности ваших денег. Предупреждает, а значит, вооружает корреспондент Первого канала Евразия Эльмира Ишмухаметова. Смотрите в программе Аналитика в это воскресенье, 13 октября в 20.00.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!