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Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 389,51 тенге (-0,61), объем торгов 99,89 млн долларов.

Фото : yandex.ua11 октября 2019, 17:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,51 тенге(-0,61), объем торгов 99,89 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0599 тенге (+0,0366), объем торгов 80 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 389,1-390,5 тенге, евро - 429-431 тенге, рос.рубля - 6,06-6,11 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.


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