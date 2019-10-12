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Земли без торгов. Мангистауского чиновника подозревают в служебном подлоге

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

Фото : Pixabay12 октября 2019, 11:25

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении исполнявшего обязанности руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений по подозрению в совершении служебного подлога, сообщает Zakon.kz.

Он подозревается в выдаче 22 физическим и юридическим лицам земельных участков на общую сумму 62 млн.тенге, без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по их продаже или права аренды, путем выдачи фиктивных выписок из протокола земельной комиссии, которая фактически не созывалась.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.


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