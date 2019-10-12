Смагулов возглавил Казахстанскую федерацию велоспорта
Срок полномочия нового главы КФВС составит четыре года.
Фото : пресс-служба Казахстанской федерации велоспорта12 октября 2019, 15:06
Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Новым президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта избран Нурлан Смагулов.
В ходе расширенного заседания конференции члены Федерации единогласно проголосовали за избрание нового президента КФВС Смагулова. Срок полномочий нового главы КФВС составит четыре года.
Нурлан Смагулов - известный в Казахстане предприниматель и меценат.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4990023-d0e439e7e8dadebb091c6a3189607a9e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...