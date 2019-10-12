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Смагулов возглавил Казахстанскую федерацию велоспорта

Срок полномочия нового главы КФВС составит четыре года.

Фото : пресс-служба Казахстанской федерации велоспорта12 октября 2019, 15:06

Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Новым президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта избран Нурлан Смагулов.

В ходе расширенного заседания конференции члены Федерации единогласно проголосовали за избрание нового президента КФВС Смагулова. Срок полномочий нового главы КФВС составит четыре года.

Нурлан Смагулов - известный в Казахстане предприниматель и меценат.


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