Смагулов возглавил Казахстанскую федерацию велоспорта

Срок полномочия нового главы КФВС составит четыре года.

Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Новым президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта избран Нурлан Смагулов.

В ходе расширенного заседания конференции члены Федерации единогласно проголосовали за избрание нового президента КФВС Смагулова. Срок полномочий нового главы КФВС составит четыре года.

Нурлан Смагулов - известный в Казахстане предприниматель и меценат.

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